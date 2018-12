Millesimo. Il Sassello era fermo per riposo; il Millesimo vince e va in fuga. A due giornate dal termine del girone di andata i giallorossi sono a più 5 sulla squadra della Valle dell’Erro.

La formazione guidata da Edy Amendola si è imposta per 2 a 0 sul Calizzano, conquistando la non vittoria in dieci giornate. Dopo un primo tempo a reti inviolate, nella ripresa il Millesimo ha colpito con Peirone e Bove.

La Vadese consolida la terza posizione, rifilando un netto 5 a 1 al Cengio. La squadra di mister Tony Saltarelli è andata a segno con Giannone e Quaglia nel primo tempo e poi, nella seconda parte della gara, con Ferro, ancora Giannone e Tona. Per gli ospiti gol di Stefan per il temporaneo 3-1.

Prosegue l’eccellente periodo di forma del Murialdo, che ha ottenuto quattro vittorie consecutive, delle quali tre con il punteggio di 1 a 0. Con questo risultato i biancorossi allenati da Fabio Macchia hanno piegato la Rocchettese. Decisivo un gol di Nichiforel nelle fasi centrali del secondo tempo.

In quinta posizione c’è l’Olimpia Carcarese, l’unica squadra del girone ad aver sempre sia segnato che subito reti nelle sue partite. I biancorossi hanno centrato il secondo successo di fila superando per 3 a 2 la Nolese al Corrent. Per i vincitori reti di Giberti, Marenco e Hublina su rigore; per gli ospiti a segno Murgia e Abubakar che ha realizzato il temporaneo vantaggio nolese.

Dopo una serie negativa di tre sconfitte, il Mallare è tornato ad assaporare la gioia dei 3 punti. I rossoblù hanno avuto la meglio sulla Santa Cecilia, espugnando il Faraggiana per 2 a 1 ed affiancando così in classifica gli stessi albissolesi. Nel primo tempo ospiti in vantaggio con Pistone e pareggio dei biancoarancioni con Camara; nella ripresa Kryemadhi ha segnato il gol della vittoria del Mallare.

L’unico pareggio della giornata è stato il 2 a 2 tra Dego e Priamar. Per i biancoblù è il quinto segno “X” nelle ultime sette gare ed è il terzo 2-2 consecutivo. La squadra guidata da Mirco Bagnasco è andata a segno due volte con Zunino, la prima delle quali su rigore, rispondendo ai vantaggi dei savonesi, realizzati da Jurato e Melica. Tutte e quattro le reti sono state segnate nel primo tempo.