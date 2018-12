Andora. Ad una giornata dal termine del girone di andata, Andora e Carlin’s Boys continuano a condividere il primato del girone A di Seconda Categoria.

La formazione allenata da Francesco Bogliolo, galvanizzata dall’aggancio in vetta, ha conquistato la quarta vittoria consecutiva battendo ed estromettendo dalla lotta per il primato, almeno per qualche settimana, la Virtus Sanremo. Il risultato finale, 1 a 0, è frutto di una rete di Proglio a metà ripresa.

La Carlin’s Boys, dopo il passo falso di Lusignano, è ripartita rifilando un rotondo 4 a 0 alla Villanovese. Una doppietta di Alessio Campagnani (con un gol su rigore) e le segnature di Buldo e Marco Campagnani hanno regolato gli arancioblù.

La San Filippo Neri, determinata a riscattare la sconfitta con l’Argentina nel recupero, è riuscita nel suo intento battendo 3 a 2 a domicilio il San Bartolomeo. Munì su rigore e Ghirardo hanno portato per due volte in vantaggio i giallorossi; gli ospiti hanno replicato con Bodiang e con Roberto Iannolo, ma hanno dovuto definitivamente capitolare al gol di Mantero che poco prima dello scadere ha dato il successo agli albenganesi.

Torna a vincere il Borgio Verezzi, con lo stesso punteggio col quale, sette giorni prima, si era arreso all’Andora: 1 a 3. I rossoblù si sono imposti sul campo del Riva Ligure. Cela ha sbloccato il risultato; i padroni di casa hanno ristabilito la parità con Filardo. Nel secondo tempo la formazione di mister Michele Bortolini si è aggiudicata l’intera posta in palio grazie alle reti di Menga e Calò.

Parità a reti inviolate nel derby tra Taggia “B” ed Atletico Argentina. Gli ospiti hanno pagato lo sforzo del recupero infrasettimanale ed hanno rischiato grosso, con i giallorossi che hanno fallito il penalty del possibile successo. I taggesi lasciano l’ultimo posto al Legino “B”, che era fermo per riposo.