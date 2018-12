Andora. La corsa al vertice del girone A di Seconda Categoria appare sempre più una questione limitata a due squadre. La sfida tra le possibile terze incomode, infatti, è terminata in parità, allontanando entrambe dal vertice.

Atletico Argentina e Virtus Sanremo hanno pareggiato 3 a 3: per i locali a segno Franzone, Siberie e Labricciosa; per gli ospiti gol di Lanteri, Basso e Panessa.

In vetta prosegue la marcia della Carlin’s Boys, unica squadra del girone ancora imbattuta. I sanremesi hanno regolato il Legino “B” per 3 a 0, con reti di Marco Campagnani nel primo tempo e, nella ripresa, di Alessio Campagnani su rigore e Buldo.

Quinta vittoria per l’Area Calcio Andora, che si mantiene a 3 lunghezze dalla vetta. I biancoblù di mister Francesco Bogliolo hanno battuto la Villanovese con un netto 4 a 0, frutto delle reti di Serrami, Federico Bogliolo, ancora Serrami ed infine Pulaj.

Torna al successo la San Filippo Neri, che si isola in quarta posizione ed ha una partita giocata in meno rispetto a tutte le altre contendenti. Sul campo del Riva Ligure i giallorossi hanno ipotecato i 3 punti già nel primo tempo, chiuso in vantaggio per 3 a 1, per poi rimpinguare il bottino nella ripresa fino al 5 a 2 conclusivo. La formazione allenata da Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino ha colpito con Garofalo, Munì, due volte De Luca e Basso; per gli amaranto doppietta dal dischetto di Amoretti.

A chiudere il programma, lunedì sera, il posticipo tra Taggia “B” e Borgio Verezzi. I rossoblù allenati da Michele Bortolini si sono portati sul 2 a 0 grazie ad una doppietta di Calò; i padroni di casa sono pervenuti al pareggio ma una rete di Patitucci ha siglato il definitivo 2-3 che ha consegnato la vittoria nelle mani degli ospiti.

Era fermo per riposo il San Bartolomeo.