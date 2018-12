“Se essere area di crisi complessa vale qualcosa, ci devono essere atti conseguenti. Altrimenti ci dicano che non vale niente”.

Questa è la dichiarazione rilasciata oggi dal segretario della Fiom Savona Mandraccia rispetto agli ultimi dolorosi sviluppi della crisi industriale savonese, in particolare nello specifico della situazione Bombardier mentre la vicenda Piaggio appare ancora del tutto sospesa per aria.

Senza voler rivendicare alcuna primazia ma soltanto per sottolineare come si fosse provveduto per tempo ad avvertire che la dichiarazione di area di crisi complessa non avrebbe contribuito a risolvere i problemi centrali della nostra industria (della quale nel frattempo si sono perso altri pezzi come nel caso di Asset ed altri sono in forte difficoltà come l’indotto Piaggio) si ripubblica una ricerca sul tema datata 15 luglio 2016, allorquando l’idea di richiedere la dichiarazione relativa all’area di crisi complessa stava prendendo piede.

Intanto siamo arrivati alla fase della presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste: le domande assommano a circa 60 milioni di richiesta per 20 milioni di disponibilità per una previsione complessiva di 800 posti di lavoro in vari settori.

Un quadro quindi del tutto incerto e da determinare.

Gli interrogativi che si rivolgevano due anni e mezzo fa rimangono tutti validi ed è questa la ragione della ri – pubblicazione di quanto si potrà leggere di seguito.

Franco Astengo

Attenzione al concreto di ciò che significa la dichiarazione di area di crisi complessa (da una ricerca a cura di Franco Astengo) del 15/7/2016