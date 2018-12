Scontro auto-bici a Toirano: il ferito è la giovane promessa del ciclismo Samuele Manfredi

Toirano. Classe 2000, originario di Pietra Ligure, hai già fatto incetta di successi sportivi. È questo l’identikit della giovane promessa del ciclismo Samuele Manfredi, coinvolto in un brutto incidente stradale questa mattina, mentre era in sella alla sua bici.

Il giovane, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto e in seguito al sinistro, accaduto a mezzogiorno, in via Balestrino, a Toirano, ha riportato un grave trauma cranico. Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei militi della croce bianca di Borghetto che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nonostante la giovane età, Manfredi è considerato un astro nascente nel mondo del ciclismo come risultato dai numerosi e prestigiosi riconoscimenti già vinti in carriera. Ha già vinto la Medaglia d’Argento agli Europei Pista Ins. a squadre Jrs con (Davide Boscaro, Alessio Bonelli, Diego Bosini) AIgle (SVI) 2018; ha vinto la Medaglia d’Oro Europei Pista Ins. Individuale Aigle (SVI) 2018. Inoltre, è già stato convocato svariate volte in nazionale: le ultime, in ordine cronologico, per i Campionati Europei Pista Jrs/U23 Aigle (SVI) 2018 e per i Campionati Mondiali Pista Aigle, (SVI) 2018.

Proprio a partire dal 2018 è entrato a far parte dell’organico della nuova formazione di Groupama-FDJ Continental. Nella rosa, composta da 12 atleti, sono presenti solo due italiani: il 21enne Cristian Scaroni e appunto il giovane ligure Manfredi, che si è così lasciato alle spalle due annate da juniores con ottimi risultati.