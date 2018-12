Boissano. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Boissano, nella zona di via dei Pini.

Secondo quanto appreso si è verificato uno scontro tra una moto ed una bici, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto ad avere la peggio è stato il cicista, caduto a terra dopo l’urto con il mezzo a due ruote, pare uno scontro frontale. Il sinistro si è verificato poco dopo le 12:00 di oggi.

di 10 Galleria fotografica Scontro moto-bici a Boissano









Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi di Pietra Soccorso e dell’automedica del 118: dopo le prime cure il ciclista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona. Stando a quanto riferito dai sanitari le sue condizioni non sono giudicate gravi, sembra non abbia riportato traumi significativi: sono ancora in corso accertamenti medici presso il nosocomio pietrese. Illeso il conducente della moto.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso: al vaglio le prime testimonianze sullo scontro.