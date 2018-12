Scolaresche in visita al “Presepe in riva al mare” di Assonautica

Savona. Il “Presepe in riva al mare” di Assonautica, aperto dal 1 dicembre al 15 gennaio, entusiasma molto i bambini ed anche quest’anno già diverse scuole si sono prenotate per visitarlo. La prima scolaresca in visita è stata quella della Scuola Maria Giuseppa Rossello, che comprendeva tutti i bambini della Materna e gli alunni della seconda classe della Scuola Primaria. Il giorno seguente è stata la volta della Scuola Mazzini di Lavagnola e della Scuola Astengo: in due mattine sono entrati nella sede di Assonautica a Savona più di 100 bambini.

“Quando gli alunni entrano nella sala del Presepe – raccontano da Assonautica – subito non lo vedono perchè è nascosto da un tendone. Viene spenta la luce e, quando si tira la tenda, è bellissimo osservare il loro stupore e sentire il coro di ‘Ooh…’. Proprio come nella canzone di Povia, quando i bambini fanno oh… che meraviglia!”.

Il presepe è simile a quello dello scorso anno, ma con novità importanti per quanto riguarda l’allestimento. La Torretta è ancora al suo posto, con il mare, i pontili e le barche, ma il paesaggio è stato in parte modificato, sono stati inseriti nuovi movimenti e nuovi effetti, sia visivi che sonori, che colpiscono i visitatori di ogni età.

Leggendo i commenti scritti nel “libro degli ospiti” si capisce che, soprattutto, suscita emozioni. “Non abito a Savona e vivo lontano dal mare, in questo presepe ritrovo le mie radici” è una delle tante frasi. “Leggendole – commentano da Assonautica – ci si rende conto dell’impatto emozionale che ha questo ‘Presepe in riva al mare’ sui visitatori, un risultato che è superiore ad ogni aspettativa. Assonautica ringrazia per questo i soci che lo hanno realizzato: Gianmario Vitali, Renato Banzi e Giovanni Bauckneht”.

Collegato al Presepe è stato indetto un concorso di disegno al quale possono partecipare tutti gli alunni delle scuole primarie della provincia, tramite gli insegnanti. Il bando di concorso è stato inviato a tutti gli Istituti Comprensivi della provincia. I disegni dovranno essere consegnati in sede entro il 31 gennaio 2019. Le scolaresche che desiderano visitare il presepe dovranno prenotarsi telefonando in segreteria (tel. 019 821451).

Il Presepe è aperto al pubblico fino al 15 gennaio 2019, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. L’orario potrà subire delle variazioni in alcune giornate festive come Natale e Capodanno, che verranno segnalate con anticipo mediante affissione all’ingresso della sede e tramite comunicazione sui social. Durante le visite i bambini saranno accolti anche dai soci del Gruppo Arti Marinare e, oltre alla visita al Presepe, ai bambini verranno insegnate nozioni elementari di marineria. Sarà inoltre offerta una piccola merenda.