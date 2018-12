Scatta la ricerca di tariffe più convenienti per risparmiare sull’energia elettrica

Da un recente studio Codacons è emerso che nel 2018 le famiglie hanno subito un rincaro dei costi in bolletta per energia elettrica e gas.

Parliamo di un aumento che in soldoni ha toccato quota 93 euro, sborsati dagli italiani nel 2018 per garantirsi lo stesso servizio dello scorso anno.

In base ai numeri Codacons emerge che le tariffe della luce hanno subito un rincaro dell’11,12%, che corrisponde ad una spesa aggiuntiva di 32 euro a famiglia per le bollette della luce.

Il desiderio di risparmio sull’energia utilizzata accomuna la stragrande maggioranza delle famiglie, per questo motivo è fondamentale fare estrema attenzione alle tariffe che i fornitori ci propongono nei contratti.

Di fatto non esiste la soluzione ideale, volta al risparmio, ma ciascuno deve calibrare la scelta in base alle proprie esigenze, al volume dei consumi, scegliendo di farsi aiutare dai siti di comparazione, che valutano quel che offre il mercato e lo propongono in base alle caratteristiche del consumatore.

I contratti luce e le tariffe energia più convenienti: necessario fare attenzione alla segmentazione

A fronte di una scelta responsabile, per garantirsi tariffe energia elettrica più convenienti, è bene prestare la massima attenzione e considerare che il costo dell’energia varia in base agli elementi di segmentazione delle tariffe, fra cui annoveriamo:

. fasce orarie e giorni in cui sale il consumo dell’elettricità, alle quali far fronte optando per soluzioni monorarie, che non prevedono variazioni di prezzo e risultano perfette per chi utilizza l’energia elettrica in ugual misura ogni giorno e per tutto l’arco della settimana.

E’ bene invece valutare le soluzioni biorarie e quelle multiorarie se il consumo è altalenante nell’arco della giornata e della settimana. Questa soluzione consente di poter fruire di costi diversi in base all’ora e al giorno della settimana, con prezzi agevolati a seconda delle necessità;

taglio di potenza con variazioni che vanno da 1,5 a 6 kW, per un uso calibrato alle esigenze;

con variazioni che vanno da 1,5 a 6 kW, per un uso calibrato alle esigenze; il prezzo, calcolato in base ai prezzi bloccati, oppure indicizzati.

Una scelta che considera di fruire del mercato di maggior tutela oppure di rivolgersi al mercato libero;

. la scelta delle fonti energetiche utilizzate,valutando una produzione di energia verde o una fonte tradizionale.

In tutti i casi i servizi di fornitura di energia elettrica sono sottoposti al controllo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il confronto per scovare le tariffe più convenienti

Il risparmio è quasi sempre il figlio prediletto del confronto tariffario.

Vale la pena utilizzare uno strumento come ComparaSemplice e il risparmio è assicurato.

Si tratta di mettere in pratica un percorso semplice, imputare dati per calcolare il proprio profilo, ovvero il consumo energetico, che considera i componenti della famiglia, gli elettrodomestici utilizzati, e tutta una serie di altri elementi.

Solo così si otterrà una proiezione veritiera, indispensabile per capire quale offerta di energia elettrica si confà ai consumi individuali.

Fra le proposte più interessanti disponibili sul mercato in tema di energia elettrica si annoverano quelle dei principali fornitori italiani, con proposte ad hoc come quelle di Eni, Edison Energia,

Enel Energia, Hera, Illumia, Sorgenia, A2A Energia, Acea Energia, AGSM ed altre ancora.