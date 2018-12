Savona. Una iniziativa nel segno della solidarietà: le vigilesse di Savona hanno fatto un calendario lanciando una raccolta fondi per Lara e Gaia, le gemelline savonesi malate.

Il calendario è stato presentato questa mattina presso il comando della polizia municipale di Savona, alla presenza del comandante Igor Aloi, dell’assessore Levrero, oltre alla mamma delle bimbe e alcune delle vigilesse che si sono prestate per gli scatti fotografici.

di 7 Galleria fotografica Il calendario delle vigilesse per aiutare gemelline malate









Sono in tutto 15 le vigilesse che fuori servizio hanno partecipato all’iniziativa, con il ricavato che andrà in favore delle due bimbe malate. Le foto sono state realizzate dallo studio Illa di Valleggia, dal fotografo Claudio Illarcio. Il filo conduttore del calendario è la ricerca di Babbo Natale per la città di Savona, in un percorso che ha visto protagoniste le stesse gemelline, vere protagoniste degli scatti del calendario.

Durante i 12 mesi dell’anno il racconto della ricerca delle due bimbe assieme alla vigilesse… E alla fine la liberazione finale! Presto il calendario sarà disponibile per l’acquisto ad un prezzo di 10 euro: previsto uno speciale gazebo per la vendita diretta in città.

Insomma a Savona si rinnova iniziative e azioni concrete per sostenere la battaglia delle gemelline, affette da Sma (atrofia muscolare spinale). In passato la città della Torretta si era stretta alla madre delle due bimbe con altre iniziative, spettacoli ed eventi di raccolta fondi per sostenere le cure e l’assistenza sanitaria.