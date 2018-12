Savona, Ugl politiche sociali liguria si fa portavoce dei piccoli imprenditori savonesi

Savona. “Dopo essere stati contattati dai piccoli esercenti per parlare delle loro criticita’ il sindacato di Ugl nella federazione di Ugl Politiche sociali per la Liguria si fa portavoce delle problematiche poste di alcuni esercenti di Savona”.

Ad affermarlo è il responsabile per la Liguria delle politiche sociali di Ugl Simona Saccone Tinelli, che ha spiegato: “In un clima non particolarmente felice vista la crisi che ha colpito Savona e dalla quale non si uscira’ nel breve periodo, la categoria degli esercenti lamenta le troppe date concesse ai mercati sotto il periodo natalizio”.

“Le feste di Natale solitamente rappresentano quell’indotto per i piccoli e medi imprenditori che permette loro di sopravvivere durante l’anno, ma dall’abbigliamento passando alla profumeria, merceria, alimentari e fioristi i continui mercati schiacciano nelle vie centrali gli esercenti. Insomma – ci dicono- i continui mercati,l’apertura di centri commerciali e supermercati oltre ai continui mercati sotto le feste iniziano ad essere per noi un vero problema per la sopravvivenza delle nostre attività”.

“Molti si trovano ad aver chiesto prestiti per continuare a lavorare, pagare i fornitori, l’affitto e le spese dei locali, aspettano con ansia il periodo natalizio proprio per avere un margine di incasso che permetta loro di andare avanti ma non riescono più a fare fronte alle spese e vivono questo problema dei mercati come un’ingiustizia e un danno economico rilevante.

A volte ci dicono ci troviamo la stessa merce da noi venduta nel banco di fronte, banco che copre vista la grandezza completamente la nostra vetrina”.

“Ci raccontano che a causa di questo oltre già alla chiusura di parecchi esercizi se be aggiungeranno altre di saracinesche abbassate ,lamentano i molteplici controlli e le leggi che loro devono rispettare e leggi che non toccano i mercatali .

Sottolineano il fatto che ci sono continue chiusure e le vie cittadine un tempo ricche di vetrine e negozi ormai lasciano spazio solo alle grandi distribuzioni”.

“Una signora padrona di un negozio di abbigliamento ci dice che è vero che le iniziative invogliano i savonesi ad uscire ma le iniziative dovrebbero essere volte al migliorare l’indotto di una città e dei suoi abitanti e non ad annientarla, ci racconta che loro hanno idee ad esempio mercatini di natale che vendano prodotti locali o strettamente natalizi ,gonfiabili ,giostre ,animazione per bambini ma non mercati che distruggano il già poco lavoro che hanno”.

“Come Ugl abbiamo raccolto il loro appello con la speranza che l’anno prossimo si possa andare incontro ai piccoli imprenditori abbracciando le loro lecite richieste augurando a loro un buon Natale”, ha concluso Simona Saccone Tinelli.