Savona, tre giorni di aperture straordinarie per il Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo

Savona. Nelle giornate in cui il Priamar diventa la “Fortezza del Natale” grazie alla quattordicesima edizione di “Stile Artigiano”, a Savona è prevista anche l’apertura straordinaria del Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo, che sarà visitabile dal 7 al 9 dicembre dalle 15 alle 17.

“Per la giornata di sabato – aggiunge Doriana Rodino, assessore a cultura, musei e promozione turistica – ricordiamo anche la campagna museale ‘Passato e futuro si incontrano al museo’, partita di recente e che vede per questo secondo atto, il coinvolgimento del Museo d’arte di Palazzo Gavotti (Museo della Ceramica e Pinacoteca Civica) e il Museo All About Apple: fino al 23 febbraio 2019 ogni sabato visitando il Museo d’arte di Palazzo Gavotti (Museo della ceramica e Pinacoteca civica) o l’All About Apple si ha la possibilità di visitare un secondo museo con tariffa scontata e fare un viaggio tra passato e futuro, tra arte e tecnologia e visitare due musei in un’esperienza altrettanto speciale”.

“Infine, per tutto il mese di dicembre (e fino a esaurimento scorte), chi visita il Civico Museo Archeologico avrà in dono una confezione di frutta secca Noberasco: per quest’ultima promozione il Comune e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri desiderano ringraziare la ditta Noberasco che ha accettato di collaborare offrendo i prodotti ai visitatori”.

Qui il calendario completo delle manifestazioni.