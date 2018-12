Savona, si trova un rapace ferito nel portone di casa: intervento dell’Enpa

Savona. Apre il portone per uscire dal palazzo dove abita e si trova davanti un variopinto uccello in evidente difficoltà. E’ accaduto a Savona in via Quiliano, nel quartiere di Zinola.

Quando si è trovato davanti il volatile, il citadino ha subito avvertito i volontari della Protezione Animali, che hanno recuperato lo sparviere che è ora in cura presso la sede Enpa di Savona.

Sono già tre gli sparvieri soccorsi recentemente dall’Enpa nella zona, segno della presenza di nidi (di solito su grossi alberi) di questo rapace, che caccia di giorno uccelli e piccoli mammiferi e vive fino a 15 anni.