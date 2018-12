Savona, sfora i limiti di orario di accensione delle slot machine: scatta la multa per un bar di piazza del Popolo

Savona. Questa mattina, a Savona, gli agenti della divisione di polizia amministrativa hanno notificato al titolare di un bar di piazza del Popolo un verbale di violazione amministrativa.

In particolare è stato constatato che il titolare ha mantenuto in attività le “slot machine”, apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro, in violazione dell’ordinanza sindacale che ne impone limiti di orario. Infatti i poliziotti si sono recati presso l’attività commerciale in un orario in cui le macchine avrebbero dovuto essere spente, constandone invece il regolare funzionamento. Da qui la contestazione della violazione amministrativa.

Recentemente i poliziotti della divisione di polizia amministrativa avevano già contestato la medesima violazione ad un altro bar di Savona per ben due volte, il primo e il 6 dicembre scorso.