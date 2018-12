Savona Rugby, tutte in campo domenica le formazioni giovanili

Savona. La FTGI Rugby Ligues 2 giocherà domenica 16 dicembre alle ore 12,30 alla Fontanassa con il Collegno per il primo incontro della seconda fase del campionato Under 18.

Il nuovo girone è formato da squadre piemontesi e liguri, la seconda fase comincia domenica per poi concludersi il 5 maggio. Partecipano al girone B le piemontesi Rivoli, Collegno, Moncalieri e Amatori Novara, mentre per la Liguria, oltre a Savona, abbiamo l’Amatori Genova. Nel girone A abbiamo Biella, Ivrea, FTGI Leagues 1, Cuneo Pedona, Union Riviera e FTGI Embriaci 2. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per le finali interregionali.

Parte dunque l’attesa seconda fase, di maggior impegno e spessore tecnico, viste le squadre presenti, ben diverso dal girone ligure di preparazione che aveva visto la partecipazione di sole quattro compagini.

Per la FTGI Rugby Ligues 2, a forte trazione savonese, è il momento dell’impegno e della verità: finora la squadra aveva potuto contare su una superiorità di squadra in parte espressa dalle prestazioni dei singoli. Ora il gioco si fa duro, la competizione sale di livello e starà alla maturità della formazione definire impegno ed obiettivo.

Il primo avversario è sicuramente alla portata della formazione ligure, una partenza morbida che servirà sicuramente a saggiare la determinazione del team.

Nell’Under 16 ancora un avversario piemontese, dopo il capoclassifica Monferrato: la FTGI Rugby Ligues 2 ha affrontato il fanalino di coda Volvera, battendolo per 100 a 0.

Con un simile risultato non ci sono molti commenti da esprimere, se non il ringraziamento ad un Volvera che ha giocato stoicamente fino all’ultimo, nel miglior spirito del rugby.

Per la FTGI Rugby Ligues 2 (nella foto) una partita vinta con il proprio record di punteggio, mai raggiunto in precedenza. Tanta soddisfazione ma, con i piedi per terra; gli avversari sono stati un buon allenamento, le partire a venire saranno altra cosa, a partire dal Chieri, da affrontare in trasferta.

Sono scesi in campo Giusto, Perletto, Cena (Carella), Fiocchi, Gadaleta (Micheli), Mehrori, De Astis (Fossati), Nani, Scaletta, Spairani, Aversa, Gilardo (Giuliano), Murgia, Allia, Macciò.

Under 16 girone 1 territoriale (1ª giornata di ritorno)

Volvera – FTGI Rugby Ligues2 0/100

Monferrato – Moncalieri 53/5

Cus Torino – Chieri 34/0

Classifica: Monferrato 34, Cus Torino 31, Moncalieri 21, Chieri 12, Rugby Ligues/2 11, Volvera -4

Torna in campo l’Under 14 del Savona impegnata domenica 16 dicembre a Sanremo nell’incontro con i Salesiani Vallecrosia. Il match sarà un’altra occasione per verificare il cammino di una squadra in continuo miglioramento; i progressi da inizio anno sono molto evidenti ed il gioco diventa sempre più tecnico e preciso, premiando la squadra rispetto al singolo.

Per l’Under 12 domenica si terrà al Fontanassa, alle ore 10, un quadrangolare regionale al quale, oltre Savona, parteciperanno Pro Recco, Province dell’Ovest, Vespe Cogoleto. Il giorno prima, alle 14,30, minitorneo per le categorie Under 10, Under 8 e Under 6 con la presenza di Sanremo, Reds, Province dell’Ovest e Cus Genova.