Savona, rompe i vetri della auto parcheggiate e ruba oggetti all’interno: tunisino arrestato dalla Polizia di Stato

Savona. Rompeva i vetri della auto in sosta per poi trafugare oggetti all’interno, ma non aveva fatto i conti con gli agenti della Polizia di Stato.

È successo a Savona ieri notte. I poliziotti delle volanti hanno arrestato un trentaduenne di origine tunisina con l’accusa di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. La pattuglia è intervenuta in via XX Settembre, dove era stata segnalata la presenza di due persone che si aggiravano tra le auto in sosta con fare sospetto.

Alla vista dei poliziotti uno dei due è riuscito a darsi alla fuga, mentre l’altro è stato bloccato e trovato in possesso di alcuni oggetti presumibilmente sottratti da alcune auto con i vetri infranti di cui ha cercato di liberarsi. L’arrestato, che è stato anche denunciato per violazione delle norme sul soggiorno, dopo gli atti di rito è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.