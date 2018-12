Savona, rassegna di cori per promuovere il ruolo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri

Savona. Grande successo ha riscosso, venerdì 28 dicembre, la 40ª Rassegna di Cori promossa dalla Corale Alpina Savonese che ha voluto dedicare la serata alla Sezione Sabazia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri per promuoverne e diffondere l’importante ruolo culturale svolto dall’Istituto in ambito storico e archeologico.

L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 ed ha ottenuto, per questo, il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e l’inserimento nell’agenda degli eventi legati all’Anno Europeo sul sito del Ministero.

Il denso programma, che ha visto la Corale Alpina Savonese, il Coro Lunigiana di Licciana Nardi (MS) e il Coro Tre Valli Città di Venaria Reale (TO) proporre oltre una ventina di splendidi brani musicali per concludere, tutti insieme, con musiche tipiche del proprio repertorio, è stato seguito da un pubblico estremamente attento, che ha riempito ogni spazio della pur vasta chiesa di S. Giovanni Battista in San Domenico. “E’ un segno – commentano dall’Istituto – di quanto tale iniziativa sia stata apprezzata dai savonesi che hanno altresì voluto riconoscere l’attività culturale promossa per la città dall’Istituto di Studi Liguri”.