Savona. E’ caccia a Savona a due banditi che nel pomeriggio di oggi hanno rapinato la Carige di via Alessandria.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15 e 10, due uomini con volto travisato e con accento meridionale, hanno fatto irruzione all’interno dell’istituto di credito, hanno spintonato uno degli impiegati e si sono impossessati di 6320 euro in contanti, per poi fuggire a piedi nelle vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce. I due, pare, non fossero armati.

di 5 Galleria fotografica Rapina alla Carige di Savona









Dopo la fuga dei due malviventi immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei carabinieri, che hanno avviato subito le indagini per risalire ai due responsabli del colpo.

Sono stati svolti i primi rilievi e ascoltato le testimonianze sull’accaduto, oltre ad avviare le ricerche dei due banditi. Indagano i carabinieri del nucleo operativo radiomobile e personale del nucleo investigativo del comando provinciale di Savona.