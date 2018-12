Savona, raccolta fondi del Rotary per la Comunità di Sant’Egidio

Savona. Il Rotary Club di Savona, per il quarto anno consecutivo, in occasione della tradizionale festa di Santa Lucia organizza una raccolta fondi da destinare in beneficenza all’Associazione “Comunità di S. Egidio”.

I fondi verranno utilizzati sia per la consueta organizzazione del “Pranzo di Natale” sia per lo svolgimento dei suoi normali compiti di servizio ed assistenza.

Il Pranzo di Natale viene organizzato dai volontari della Comunità di Sant’Egidio a Savona da 25 anni, permettendo a oltre 150 persone ogni anno (senza fissa dimora, anziani soli, famiglie in difficoltà) di pranzare il giorno di Natale in un clima familiare e di ricevere in quell’occasione un regalo utile e personalizzato, quali capi di vestiario, materiale per l’igiene personale od altro.