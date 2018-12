Savona, primo anniversario per l’associazione Libera Imprenditoria Femminile

Savona. L’associazione L.I.Fe. (Libera imprenditoria femminile) di Savona festeggierá questa sera il primo anno di attività. Per l’occasione è stata organizzata una cena al ristorante “Molo” in Darsena che sarà utile anche a tracciare un primo bilancio dei risultati ottenuti.

Il Club L.I.Fe, nato grazie all’idea della fondatrice Elisa Gauttieri, è impegnato attivamente nel sociale ed ha lo scopo di portare avanti una serie di progetti per sostenere in maniera diretta alcune realtà del volontariato locale.

Quest’anno, per esempio, diverse iniziative dell’associazione L.I.Fe. sono state utili per raccogliere fondi in favore delle Associazioni Avis di Albisola Marina e di Spotorno.Inoltre,grazie alla collaborazione con la Croce Rossa di Vado-Quiliano sono stati effettuati corsi per l’insegnamento di manovre di rianimazione e disostruzione pediatrica con il rilascio di un attestato.

Inoltre, nei prossimi mesi, l’associazione ha in progetto la realizzazione della ERun for L.I.Fe”, una corsa non competitiva che si terrà in concomitanza con la mezza maratona di Savona. Il ricavato verrà devuluto per la lotta contro il tumore al seno.L’associazione sarà protagonista anche di un evento in collaborazione con Ceramiche Mi-Art che si terrà sabato 8 dicembre, alle ore 11, nell ambito di Stile Artigianato: in questa occasione avverrà la presentazione della spilla L.I.Fe,la prima spilla di una Associazione benefica realizzata a mano, interamente in ceramica.

“Il club include diverse figure professionali che si confrontano con passione e competenza, si impegnano nel sociale, si supportano nella gestione di ‘gioie e dolori’ che colorano la vita di ogni giovane imprenditore” concludono dall’associazione.