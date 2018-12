Savona. Il club biancoblù, dopo le partenze di Boilini e Dell’Amico, ha presentato quest’oggi nella sala stampa del “Bacigalupo” i due rinforzi del mercato invernale.

Angelo Lombardi, fantasista, classe 1990. Debutto tra i “grandi” con la maglia della Canavese, nella vecchia serie C2 (stagione 2008/2009). Quindi un passato in Toscana nella Massese e al Gavorrano, con cui ha vinto da protagonista la Serie D nel 2016/2017. Arriva dall’Arzignano (Girone C), squadra veneta, attualmente seconda, dove non ha trovato fortuna. Ecco le sue considerazioni su quale potrà essere il suo impiego:

“Il mio ruolo più naturale è quello del trequartista, ma posso fare anche l’esterno o la seconda punta. Savona non si rifiuta facilmente, è una piazza storica e ambiziosa gestita da una società seria.”

Dunque Edoardo Degl’Innocenti, che ha già bagnato il suo esordio nell’ultima partita pareggiata 2-2 in casa contro la Lavagnese. Le generalità sono le seguenti: centrocampista, classe 1998, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. La scorsa stagione in Serie D divisa tra Rezzato (in Lombardia, provincia di Brescia) e Montecatini. Arriva dal Cecina, Eccellenza toscana, con voglia di rilancio:

“Voglio rimettermi in gioco dopo un anno e mezzo difficile. Mi piace palleggiare, ho sempre giocato mezzala o regista. Conosco molto bene mister Grandoni e penso di poter dare il mio contributo per questa squadra che reputo importante.”

A microfoni spenti, infine, il Ds Roberto Canepa non ha escluso ulteriori movimenti in entrata, specificatamente nel ruolo del terzino sinistro.