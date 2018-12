Savona, pannello si stacca da un’impalcatura in via Nizza: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Intorno alle 21 di questa sera i vigili del fuoco del distaccamento di Savona sono intervenuti per il distacco di alcune parti di un’impalcatura in via Nizza.

Il forte vento che da questa sera sta spirando sul savonese ha causato il crollo di un pannello paraschegge (utile ad evitare che i calcinacci possano cadere sulla strada) e di una minima porzione di impalcatura.

Per fortuna l’incidente non ha causato né danni né feriti.