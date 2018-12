Savona. Una ragazza è rimasta ferita questa mattina in un incidente avvenuto intorno alle 8.30 in corso Vittorio Veneto.

Secondo quanto ricostruito la ragazza stava uscendo con la sua moto da un parcheggio quando uno scooter che procedeva in direzione del centro città, impegnato a schivare un’altra auto, l’ha centrata facendola cadere. L’urto ha fatto cadere a terra la ragazza, che è rimasta parzialmente incastrata sotto la sua Honda.

Immediato l’intervento sul posto di due mezzi della croce bianca di Savona e degli agenti della polizia stradale. I militi della pubblica assistenza, dopo aver prestato le prime cure alla ragazza, l’hanno spinalizzata per trasportarla in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Le sue condizioni fortunatamente non paiono gravi.

Lievi ferite anche per il conducente dello scooter, che a sua volta è stato portato in ospedale in codice verde per i controlli del caso.

Si registrano disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia, per la presenza dei mezzi coinvolti nell’incidente e di quelli dei soccorritori.