Savona, la cultura fa cucù al Teatro Chiabrera: si rinnova l’appuntamento con il “New Medical Mystery Tour”

Savona. Come ogni anno, in occasione del Natale, si rinnova l’appuntamento con il “New Medical Mystery Tour”, lo spettacolo organizzato dall’Asl 2 savonese in collaborazione con il Comune di Savona.

La compagnia di rivista amatoriale del “Medical Mystery Tour” nasce spontaneamente tra il 1986 e il 1987, arruolando prevalentemente operatori sanitari impegnati presso l’ospedale San Paolo con l’intento tuttora valido di realizzare uno spettacolo di musica e scenette per fare beneficenza. Per motivi amministrativi il nome è attualmente “The New Medical Mystery Tour”, ma nei contesti colloquiali lo spettacolo è rimasto sempre “il Medical Mystery Tour” o semplicemente “il Medical”.

Per circa trentuno anni gli autori hanno cucito insieme tante piccole idee e battute presentate in brevi sketch, alla maniera del vecchio varietà, intercalati con canzoni eseguite dal vivo da una prestigiosa “band” composta da numerosi elementi: “Ci teniamo ad essere dei dilettanti a vita, a non dipendere da nessuno, e ad essere padroni di noi stessi; tuttavia ci fa molto piacere il fatto di essere inclusi da qualche anno a questa parte nel marketing aziendale, contribuendo a rappresentare un tramite tra gli operatori della Sanità e l’utenza.” dichiara con orgoglio il nucleo storico dello show”.

Lo show del 2018 prende di mira la cultura nelle sue varie sfaccettature, bersagliando allegramente il colto e l’incolto secondo una rigorosa par condicio: “Ammesso che la libertà sia una sola, la cultura presenta moltissimi aspetti, e ad alcuni di essi non pensiamo quasi mai; nonostante ciò, anche in ambiti che sembrano assai rozzi, la cultura può fare capolino in modo inatteso”, questa una delle frasi più significative della presentazione del nuovo spettacolo.

L’esordio del nuovo Musical “La cultura fa cucù” è stato programmato come sempre poco prima di Natale, al teatro Chiabrera (15 e 16 dicembre alle 20.45). Seguiranno alcune repliche nel 2019.

I fondi raccolti con l’incasso saranno destinati alla popolazione colpita dal crollo del ponte Morandi, e anche per questo oltre che per la simpatia dello show si raccomanda alla popolazione di partecipare.