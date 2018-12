Savona. Investimento pedonale questa mattina, intorno alle 11, a Savona. A rimanere ferito a seguito del sinistro è stato un settantacinquenne.

Il pedone stava attraversando la strada in via Bonini, zona Paip, sull’attraversamento pedonale dell’Italgas, quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un’auto, una Skoda grigia, guidata da un altro anziano.

Foto 3 di 3





Sul posto sono intervenuti i militi della croce rossa di Vado Ligure che hanno optato per il trasporto del ferito all’ospedale San Paolo in codice giallo. Sul luogo dell’accaduto anche la polizia locale, che sta eseguendo i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.