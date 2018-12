Savona. Un incidente si è verificato questa mattina a Savona all’incrocio tra via Alessandria e via Fiume. A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, sono state un’auto e uno scooter.

Fortunatamente la donna a bordo del motociclo non ha riportato gravi conseguenze. E’ stata comunque portata in ospedale per un controllo precauzionale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e per la gestione del traffico.