Savona, incidente in porto: operatrice investita da un muletto

Savona. Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina qualche minuto dopo le 12 in porto a Savona.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, una operatrice è stata investita da un muretto adibito al trasporto delle merci mentre in banchina si svolgevano le operazioni di carico e scarico per la Costa Mediterranea, in procinto di salpare per la penisola arabica.

Fortunatamente la donna non ha riportato ferite gravi. Subito soccorsa da un’ambulanza della Croce Bianca di Savona, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.