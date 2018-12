Savona, inaugurato il “Presepe in riva al mare” di Assonautica

Savona. E’ stato inaugurato il 30 novembre presso la sede di Assonautica il “Presepe in riva al mare”, giunto al terzo anno. Un allestimento tradizionale in un contesto “savonese” con le montagne, i corsi d’acqua, le colline, il deserto ma anche il mare, i pontili, le barche con il logo di Assonautica e la Torretta.

Gli artefici di questo grande presepe sono stati, come lo scorso anno, Gianmario Vitali. Renato Banzi e Giovanni Bauckneht. Un lavoro che li ha impegnati per mesi, con grande attenzione alla visione d’insieme ma anche al particolare, senza trascurare nulla. Ci sono tuoni e fulmini, la luna, la stella cometa e tantissime stelline colorate, il canto del gallo all’alba, mulini, personaggi in movimento. Un insieme di ambientazioni armonizzate tra di loro, tante storie con un’unico filo conduttore. Nella sala un video sul quale scorrono le immagini dell’intero percorso che ha portato alla realizzazione dell’edizione 2018 del “Presepe in riva al mare”, che anche quest’anno alla sua inaugurazione ha regalato sorpresa ed emozione agli invitati.

Era presente il comandante della Capitaneria di Porto Massimo Gasparini e, per la prima volta, il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio che è rimasta particolarmente colpita dall’ambientazione “savonese” del Presepe. Tra gli ospiti, oltre ai soci di Assonautica, anche rappresentanti di pubbliche amministrazioni nel consiglio direttivo e rappresentanti di diverse associazioni che con il sodalizio hanno rapporti di collaborazione.

“L’inaugurazione è stata una bellissima festa – dicono dall’Associazione – una dimostrazione tangibile di quanto Assonautica sia legata al territorio e di quanto i savonesi apprezzino i suoi eventi organizzati per la cittadinanza. Assonautica ringrazia i soci che hanno allestito questo bellissimo Presepe, si augura che i visitatori siano numerosi e che siano tantissimi anche i partecipanti al Concorso di disegno ‘Insieme intorno al Presepe’ (terza edizione): ogni alunno potrà liberare la propria fantasia e creatività con un disegno a mano libera, eseguito con qualunque tecnica (matite, pennarelli, pastelli a cera, tempera, acquarelli, etc..), con soggetto il Presepe ed ambientazione attinente al ‘Presepe in riva al mare’ allestito presso la sede di Assonautica oppure ambientazione libera. Considerando le fedi differenti presenti all’interno della Scuola i bambini che non hanno legami con la tradizione del Natale potranno partecipare al concorso con un disegno su ‘La più bella tradizione del mio Paese’. Assonautica premierà le classi dei primi tre classificati con buoni acquisto per materiale didattico e sta cercando sostenitori del Concorso per avere la possibilità di aumentare il numero dei premiati. Il bando ed il regolamento sono stati inviati a tutti gli Istituti Comprensivi, chi desidera far partecipare i propri bambini dovrà rivolgersi al loro insegnante”.

Il Presepe è aperto al pubblico fino al 15 gennaio 2019, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. L’orario potrà subire delle variazioni in alcune giornate festive come Natale e Capodanno, che verranno segnalate con anticipo mediante affissione all’ingresso della sede e tramite comunicazione sui social.