Savona, frontale tra un furgoncino e un’auto a Maschio: un ferito

Savona. Violento scontro frontale tra un auto e un furgoncino nella frazione di Maschio, a Savona.

L’incidente è accaduto intorno alle 14,30, e la dinamica del sinistro è ancora da chiarire. Ma stando alle prime, frammentarie testimonianze raccolte, pare che l’autista del furgoncino abbia perso il controllo del mezzo e, dopo un testacoda, avrebbe colpito l’auto, una Panda.

Nonostante la violenza dell’impatto, però, le due persone coinvolte se la sono cavata senza gravi conseguenze. Sul posto la croce rossa di Vado Ligure, che ha trasportato uno dei due conducenti in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, mentre per l’altro non è stato necessario ricorrere alle cure ospedaliere.