Savona, è Natale anche per gli animali: raccolte dei volontari Enpa al Gabbiano e alla Corsa dei Babbi Natale

Savona. “Domani, sabato 22 dicembre, malgrado i pressanti impegni sul territorio, i volontari della Protezione Animali si faranno in quattro per aiutare i gattari e le gattare a sfamare le colonie di gatti di strada ed i proprietari di cani indigenti che nessun altro aiuta”. Lo annuncia l’Enpa savonese.

Alcuni incaricati saranno all’angolo del volontariato del centro commerciale Il Gabbiano di corso Ricci a Savona; dalle 9 alle 19 chiederanno ai visitatori del supermercato Ipercoop di comprare anche qualche scatoletta di carne, da depositare nel carrello dell’Enpa. Tutto il cibo raccolto verrà distribuito per la pappa giornaliera dei tanti gatti che vivono nei cortili e nelle vie cittadine e per i cani bisognosi. La raccolta continua tutti gli altri giorni, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, presso la sede della Protezione Animali in via Cavour 48 r a Savona.

Ma i volontari saranno anche in piazza Sisto, angolo corso Italia, alla corsa dei Babbi Natale di Savona. In ambedue le iniziative saranno proposti gadget ad offerta libera minima, portachiavi a forma di zampa, oggettistica, magliette e braccialetti a marchio Enpa, ma si potrà anche avere un colorito e funzionale calendario 2019 (versione da muro o da tavolo) con belle foto di cani e gatti; “e tutto – annunciano – con la garanzia esclusiva che l’incasso sarà direttamente utilizzato per pagare i veterinari, le cure, i medicinali ed il cibo per i moltissimi animali bisognosi che Enpa, associazione di volontariato privata e con nessun aiuto dallo stato, accoglie ogni giorno”.