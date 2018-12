Savona, dramma alla Scuola Edile: morto Antonello Miglio

Savona. E’ morto oggi pomeriggio, stroncato da un infarto improvviso. Sì è spento a 67 Antonello Miglio, meglio noto come Antonio, ex direttore della Scuola Edile di Savona per 17 anni.

Il malore lo ha colto proprio in via Molinero, nella sede dell’Ente del quale era da sempre il volto e l’anima. Le persone presenti nella struttura al momento del dramma hanno inutilmente tentato di soccorrerlo, ma non c’è stato nulla da fare.

Antonello Miglio era nato a La Spezia l’11 giugno 1951. Nonostante fosse ormai in pensione da qualche mese, era rimasto attivo all’interno della Scuola Edile in veste di responsabile della formazione. Lascia la moglie e un figlio.