Savona, domenica l’Associazione Medici Cattolici offre un concerto del Coro Polifonico di Valleggia

Savona. Domenica prossima 16 dicembre alle 18, nella chiesa di sant’Andrea in piazza Consoli a Savona, l’Associazione medici cattolici, sezione savonese G..B. Parodi, offre alla città un concerto di Natale che vedrà protagonista il Coro Polifonico di Valleggia.

Il gruppo, fondato nel 1953 per volontà di don Angelo Genta, don Renzo Tassinari e altri cultori della musica sacra, ha toccato in questo 2018 65 anni di storia. Un passato pieno di soddisfazioni, con concerti e rassegne in giro per l’Italia e l’Europa, ma anche un presente solido e futuro di speranza grazie ai numerosi giovani entrati negli ultimi anni in organico. Tra loro anche i maestri che si alterneranno alla guida del coro: Martino e Filippo Nicora. Il coro proporrà sia brani di polifonia sacra sia canti tipici delle tradizioni natalizie di diversi paesi europei.

Il pomeriggio promosso dall’Amci in preparazione alle feste, proseguirà con la Messa, alle 19, celebrata dal vicario generale don Angelo Magnano, che è anche l’assistente ecclesiastico dell’Amci savonese, e dal parroco di san Giovanni – sant’Andrea don Silvio Delbuono, con i canti sempre del Coro Polifonico di Valleggia.