Savona. Come da tradizione a Savona torna la cerimonia del Cunfögu, organizzata dal Comune e dell’associazione “A Campanassa”. L’appuntamento è per domenica 16 dicembre a partire dalle ore 10.

Questo il programma della cerimonia: ore 10 in piazza del Brandale: raggruppamento della formazione storica; 10,30 corteo lungo via pia, via Paleocapa, c.so Italia accompagnati dal suono della Campanassa; 11 arrivo in piazza Sisto IV ed accensione del ceppo augurale;

ore 11.15 – nell’atrio del Palazzo Civico: tradizionale “mugugno” e consegna del riconoscimento “A Campanassa ringrassia”.

Il Confuoco è un appuntamento tradizionale e molto sentito dai savonesi che attendono di vedere la direzione che prenderà la fiamma per sapere come sarà il nuovo anno.