Savona, continue liti coi genitori: 18enne arrestato dopo aver spintonato la madre in casa

Savona. Aver maltrattato i genitori. E’ l’accusa della quale deve rispondere un diciottenne savonese che, ieri sera, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Savona intervenuti dopo la segnalazione di una lite domestica.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane ha avuto una discussione con la madre e poi ha finito per spintonarla. Quello di ieri sera, però, non sarebbe stato il primo episodio simile che avveniva tra il diciottenne ed i genitori coi quali, da qualche tempo, i rapporti erano tesi. Tanto che, infatti, la coppia aveva già denunciato gli atteggiamenti violenti del figlio nelle scorse settimane (in un’occasione la madre si era anche fatta refertare delle lesioni in ospedale).

Per questo, ieri sera, sentito anche il parere del pm di turno Elisa Milocco, i carabinieri hanno arrestato il ragazzo. Nei prossimi giorni sarà fissato l’interrogatorio di convalida di arresto davanti al gip Alessia Ceccardi.