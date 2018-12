Savona, alla Fiera di Santa Lucia anche uno stand dell’Enpa

Savona. Santa Lucia, la tradizionale fiera che si tiene domani a Savona, avrà anche una componente a sfondo animalista ad opera dei Volontari della Protezione Animali, che allestiranno uno stand a favore degli animali tra via Paleocapa e corso Italia.

Saranno disponibili diversi gadget ad offerta libera minima come le famose bambole Mydoll, portachiavi a forma di zampa, graziose statuine di gatti e magliette e braccialetti a marchio Enpa; ma si potrà anche avere un colorito e funzionale calendario 2019 (versione da muro o da tavolo) con belle foto di cani e gatti. “E tutto – spiegano dalla Protezione Animali – con la garanzia esclusiva che l’incasso sarà direttamente utilizzato per pagare i veterinari, le cure, i medicinali ed il cibo per i moltissimi animali bisognosi che Enpa, associazione di volontariato privata e con nessun aiuto dallo stato, accoglie ogni giorno”.

Per la prima volta poi Enpa ospiterà al proprio stand “Una cuccia per te”, onlus che salva cani randagi del Sud Italia e, in piena legalità, li trasporta e colloca presso famiglie del Nord. Si potrà infine firmare la petizione ICE (iniziativa di cittadini europei) “End the cage” per chiedere alla Commissione Europea la fine dell’uso delle gabbie negli allevamenti di animali.