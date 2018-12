Savona, Alessandro Grandoni: “Abbiamo giocato al di sotto delle nostre aspettative”

Savona. “Mi assumo la responsabilità di un primo tempo giocato in maniera imbarazzante – dichiara, senza peli sulla lingua – mister Alessandro Grandoni – e non accetto scuse di nessun tipo”.

Il mister degli striscioni, con molta professionalità, si assume i demeriti di una gara giocata, in maniera negativa, dai suoi ragazzi.

“Si dice che sono gli episodi ad indirizzare il corso delle partite, ma, al di là di questo, non possiamo sbagliare un tempo di gioco come abbiamo fatto noi, nel calcio con i se e con i ma, non si va avanti…”.

“Dopo la gara con il Lecco mi aspettavo il salto di qualità, che purtroppo non c’è stato, da parte mia non sono riuscito a praparare e caricare, a dovere, la partita con la Lavagnese e riguardo alla scelta di schierare Muzzi al posto di Virdis, ripeto, è una responsabilità che mi assumo in toto”.