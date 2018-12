Savona. Si chiama “The Art Life” ed è l’evento, curato da Cedansa, che dal 15 al 30 dicembre porterà al Priamar, nei magnifici spazi del Palazzo del Comissario, una mostra ed una serie di spettacoli di teatrodanza con coreografie di Alessandra Schirripa e la regia di Stefano Falco.

“Gli Spettacoli condurranno, tra azioni danzate e coreografie, assoli, duo e gruppi nel mondo di Cedansa sospeso tra Arte, Poesia, Cinema, Teatro, Letteratura nel linguaggio della danza contemporanea, un percorso emozionale tra voci, rumori e musiche attraverso la grande fisicità e espressività dei giovani danzatori. Tutte le coreografie presentate

hanno vinto Primi Premi nei più importanti Concorsi Internazionali di Danza: Firenze Danza in Fiera, Milano Danza Expo, Weekend in Palcoscenico Pinerolo, Novara in Danza, Sanremo Dance Festival, Genova in Danza, Zelig Dance Competition Milano, Mad4Dance Roma, Percorsi Coreografici Pisa, Premio Marie Taglioni Modena” spiegano Stefano Falco e Alessandra Schirripa che curano l’evento.

Gli appunti saranno nei tre fine settimana di dicembre (15/16, 22/23, 29/30) quando si terranno per ogni giornata spettacoli itineranti all’interno del Palazzo del Commissario della durata di 45’ alle ore 15, 16 e 17.

Si esibiranno: Cecilia Caviglia, Gioele Cosentino, Giulia Genta, Alessia Rebagliati, Giacomo Tomasini, Giorgia Tommasi, Bakit Zerilli e Carlo Froi.

Per prenotare un posto agli spettacoli bisogna scrivere a cedansainfortezza@gmail.com specificando nella mail: nome, cognome e contatto telefonico di chi prenota (è possibile riservare un massimo di 5 posti), giorno e fascia oraria di preferenza (tra le 15, 16, 17) e una eventuale seconda scelta. L’organizzazione risponderà entro le 24 ore successive.

Inoltre, in contemporanea con “The Art Life”, dal 17 al 21 dicembre si terrà anche l’evento “Cedansa in mostra”, un open week in fortezza: nella terza settimana di dicembre le Lezioni Regolari del Centro Danza Savona ASD, Centro Internazionale di Formazione alla Danza

si terranno nei Saloni e nella Cappella del Palazzo del Commissario e saranno aperte al pubblico. L’uso simultaneo di 3 grandi spazi permetterà di mostrarle nel rispetto dell’orario di apertura della Fortezza tra le ore 15 e le ore 18.

Durante i restanti giorni infrasettimanali sarà possibile visitare una Mostra Antologica con oggetti di scena, costumi, libri, testi e musiche delle Produzioni di Cedansa (chiusura nei giorni di Natale e Santo Stefano).