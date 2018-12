Santa Barbara, Funivie spa consegna le medaglie d’oro ai lavoratori da 25 anni in azienda

Savona. Funivie Spa ha festeggiato oggi, martedì 4 dicembre 2018, presso la sede dell’Unione industriali di Savona, la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei funivieri, con la cerimonia di premiazione dei lavoratori con 25 anni di anzianità e la consegna delle borse di studio ai figli dei dipendenti con buoni risultati scolastici.

Durante la premiazione l’amministratore delegato di Funivie, Paolo Cervetti, ha detto: “Un anno dopo siamo ancora qui per mantenere una tradizione fondamentale per Funivie che premia i giovani e le persone che lavorano per noi da tanti anni”. Nel corso della cerimonia sono stati premiati con la medaglia d’oro tre dipendenti Funivie che nel 2018 hanno raggiunto venticinque anni di anzianità aziendale: Domenico Vezzolla, Giovanni Carlini e Stefano Parodi.

Le borse di studio, intitolate a Isidoro Bonini, il fondatore dell’azienda, sono state assegnate per l’anno accademico 2016/2017 a sei studenti universitari: Elena Bogliacino, Roberta Glori, Elisabetta Pollero, Alberto Sangalli, Alessandra Speranza e Francesca Speranza. Gli studenti delle scuole medie superiori premiati, per l’anno scolastico 2017/2018, sono stati tredici: Giuseppe Arrigoni, Gabriele Becco, Luca Bogliacino, Elisa Bracco, Greta Bracco, Francesco Thierry Cugno, Marta Germano, Giovanni Antonio Grillo, Elena Lugaro, Alessio Massolo, Serena Tosello, Alessandro Vezzana, Andrea Vezzolla.