Sanità, Viale: “Positive novità accordo Governo-Regioni, più risorse per investimenti e riduzione liste d’attesa”

Liguria. “Sono positive le novità della manovra, in particolare rispetto all’incremento delle risorse per gli investimenti e per la riduzione delle liste l’attesa”. Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale in merito all’accordo tra Governo-Regioni sottoscritto ieri a Palazzo Chigi in materia di sanità, in vista dell’approvazione della legge di Bilancio 2019.

Secondo l’assessore Viale “l’incremento dei fondi per gli investimenti, che passano da 2 miliardi a 4 miliardi di euro, si tradurrà in maggiori risorse per la Liguria, utilizzabili, però, solo dopo la sottoscrizione di un accordo di programma a livello nazionale”.

Soddisfazione anche per quanto riguarda le maggiori risorse destinate a finanziare misure per la riduzione delle liste d’attesa: “Nella prima versione della norma – ricorda l’assessore Viale – le risorse erano vincolate e potevano essere spese solo per processi informatici. Ora, invece, grazie ad una formula più ampia, potranno essere destinate anche ad altre “leve” per abbattere le liste d’attesa”.

L’assessore Viale conclude ricordando che “rimane il problema del sotto finanziamento del Fondo sanitario per l’anno 2019, fermo a 114miliardi e 400 milioni, una parte dei quali sarà impiegato a livello nazionale per traguardare la sottoscrizione del nuovo contratto con i medici”.