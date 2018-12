Samuele Manfredi in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico: condizioni stabili

Pietra Ligure. Restano molto gravi ma stabili le condizioni della giovane promessa del ciclismo italiano, Samuele Manfredi, coinvolto in un brutto incidente stradale avvenuto ieri mattina mentre era in sella alla sua bici per un allenamento.

Samuele è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in gravissime condizioni a seguito di grave trauma cranico riportato nell’incidente. E’ stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico presso il nosocomio pietrese: ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione tenuto in coma farmacologico, sotto stretta osservazione da parte dello staff medico che segue continuamente l’evoluzione delle sue condizioni cliniche.

La prognosi resta ancora riservata e il giovane ancora in pericolo di vita.

Sono ancora in corso di accertamento le cause esatte del sinistro stradale: il ciclista si è scontrato con un’auto in via Balestrino, a Toirano. Nell’impatto con la vettura e nella successiva caduta a terra ha riportato il grave trauma cranico.

Samuele Manfredi, 18 anni, originario di Pietra Ligure, è già considerato una giovane realtà del ciclismo italiano grazie a numerosi e prestigiosi riconoscimenti vinti in carriera. Da quest’anno è entrato a far parte della formazione di Groupama-FDJ Continental, dopo due anni di corse tra gli juniores. E anche dal ciclismo non sono mancati messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia per le gravi condizioni di Samuele, con la speranza di una guarigione del ciclista 18enne.