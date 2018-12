Savona. Il Savona Rugby giocherà domenica al campo Carlini di Genova, alle ore 14,30, affrontando il Cus Genova Cadetta in quello che si può definire un vero e proprio test match.

In campo la prima e la seconda del girone, staccate da un punto. Le due squadre hanno entrambe un ruolino di marcia impressionante, con il Cus a vantare sei vittorie, un pareggio col Savona alla Fontanassa e una sconfitta col Cus Pavia, mentre il Savona è tuttora imbattuto con sette vittorie ed un pareggio. Il Cus è davanti ai biancorossi solo perché nell’unica sconfitta hanno comunque portato a casa due punti difensivi (più di quattro mete segnare e meno di sette punti nel risultato dell’incontro).

Il Cus Genova è la squadra cadetta della compagine che milita in Serie A e che nella scorsa stagione si è giocata col Valsugana l’accesso al Top 12; la sua rosa è composta da giovani, età media 22 anni, che escono dal settore giovanile genovese, da sempre inserito nei gironi di élite. Quindi giovani ma con molti anni di gioco in comune in campionati tecnicamente elevati, una squadra compatta che gioca un rugby semplice ma implacabile, tenendo un ritmo elevato per tutto l’incontro.

La sconfitta col Pavia ha però aperto la strada ad una semplice verità: anche loro possono perdere; un varco nel quale il Savona conta di insinuarsi.

I biancorossi allenati da Costantino hanno preparato meticolosamente l’incontro, portando negli allenamenti concentrazione e cura da gara. La squadra non ha nulla in meno degli avversari, per quanto età, esperienza e giocatori siano quanto mai dissimili. Quest’anno si è visto un gioco basilare che via via si è arricchito di confidenza, sostegno ed entusiasmo, per arrivare all’incontro di domenica scorsa dove giocate audaci hanno portato mete.

Non sarà lo stesso al Carlini; l’avversario non è da prendere con leggerezza ma allo stesso tempo senza timori reverenziali: ci aspettiamo un vero e proprio test match, combattuto e in bilico fino alla fine, dove in una sostanziale parità il Savona dovrà spingere un po’ di più per annullare il fattore campo.