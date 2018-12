Savona. Si interrompe, dopo tre giornate, la striscia positiva della Rari Nantes Savona. A fermare i biancorossi è la Roma, che passa alla Zanelli con un perentorio 9 a 5.

Ben presto si capisce che per i biancorossi sarà una giornata difficile. Dopo 1’13” Faraglia sblocca il risultato in superiorità; poi raddoppia Lapenna. Ad un minuto dalla fine del primo tempo Giacomo Novara realizza la prima rete savonese.

Nel secondo tempo Lorenzo Bianco finalizza in rete un’azione con l’uomo in più e pareggia i conti. Poi, però, la Roma si rilancia con le reti di De Robertis e Faraglia. Ci pensa Piombo a tenere i padroni di casa in scia, siglando il gol del 3-4 con cui si arriva a metà gara.

Il terzo tempo è quello fatale. Il Savona non trova la via del gol. La Roma, al contrario, va a segno con Africano. Entra tra i pali Missiroli al posto di Soro, poi c’è la sesta rete dei giallorossi, ad opera di Camilleri.

Nella quarta frazione c’è un sussulto dei locali che grazie ad una doppietta di Ettore Novara rientrano in partita. Poi, però, gli ultimi tre minuti sono di marca romana, con tre reti: le realizzano Faraglia, Africano e De Santis, per il definitivo più 4.

Alberto Angelini commenta: “Sconfitta meritata, questa è la nostra dimensione ed il nostro campionato. Se non riusciamo a funzionare in attacco ed in difesa succedono ovviamente queste cose. Noi comunque andiamo avanti”.

In classifica i biancorossi sono a metà, al settimo posto, a quota 10 punti. La Rari tornerà in vasca, per la 9ª giornata di campionato, sabato 8 dicembre, nella piscina Scuderi di Catania, contro il Nuoto Catania. L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 16.

Il tabellino:

Rari Nantes Savona – Roma Nuoto 5-9

(Parziali: 1-2, 2-2, 0-2, 2-3)

Rari Nantes Savona: Soro, A. Patchaliev, Caldieri, Vuskovic, L. Bianco 1, Corio, Piombo 1, K. Milakovic, Ricci, G. Novara 1, E. Novara 2, J. Colombo, Missiroli. All. Angelini.

Roma Nuoto: De Michelis, Ciotti, Faraglia 4, De Santis, J. Camilleri, Spione, S. Camilleri 1, Voncina, M. Lapenna 1, De Robertis 1, Africano 2, Innocenzi, D’Ascoli. All. Fabbri.

Arbitri: Gomez e Alfi.

Note. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Savona 2 su 10, Roma 4 su 9.