Roberta Bonanno ad Alassio, Andrea Paci a Ceriale e i comici di Colorado a Varazze: il Capodanno migliore è solo nel Savonese

Provincia. Che figata di serata! Non c’è festa più divertente, glamour ed esplosiva (in tutti i sensi!) di quella dell’Ultimo dell’Anno: si salutano i dodici mesi passati (chi con grande soddisfazione, chi con un pizzico di nostalgia) e si dà il benvenuto a 365 giorni che ci si augura portino benessere, fortuna e prosperità.

Per vivere in allegria tutti insieme questo fatidico momento ed evitare l’ansia del “cosa fai a Capodanno?” anche tantissimi Comuni del Savonese si sono dati un gran da fare per allestire il miglior Ultimo dell’Anno in piazza possibile. Nomi di grido della musica in concerto in diverse località: la cantante Roberta Bonanno ad Alassio, il deejay Andrea Paci a Ceriale, il “trittico” Renée la Bulgara, Chiara Robiony e Andrea Mattei a Loano, i dj Daniel Noir e J. Nice e il vocalist Mad Fiftyone a Pietra Ligure.

Varazze mescola le arti: alla Marina potremo spanciarci dalle grasse risate grazie ai comici di “Colorado” e “Zelig” Gianluca Impastato e Gianni Astone ed emozionarci con le fantastiche note delle Curve Pericolose. Saranno invece appassionanti il ritmo disco dance dei Non Plus Ultra a Celle Ligure e della band Divina a Vado Ligure, travolgente il dj set a Laigueglia e leggendario il rock & blues dei Groove Monkey a Savona.

Ed oltre ai concerti, ovviamente, non possono mancare i fantastici e roboanti fuochi d’artificio con annessi brindisi e auguri di Felice Anno Nuovo, ai quali potremo assistere al perfetto scoccare della mezzanotte.

C’è solo l’imbarazzo della scelta per chi di voi passerà in Liguria la notte più frizzante dell’anno. In questa guida approfondiamo le iniziative in programma per l’occasione che vi abbiamo finora anticipato e che potete trovare anche nella nostra completa agenda IVG Eventi.

Per accogliere al meglio il 2019 il Comune di Alassio ha voluto coordinarsi con i locali della movida alassina in modo da ottimizzare le risorse e l’effetto del coinvolgimento. All’accesso di borgo Barusso e all’inizio di via XX Settembre da piazza Partigiani il countdown verso il nuovo anno è già partito. Lunedì 31 dicembre l’epicentro della festa sarà alla base del pontile Bestoso e grazie ad una serie di casse distribuite lungo la spiaggia sarà amplificata su tutta la passeggiata Grollero.

Si parte all’ora dell’aperitivo, le 18:30, con la selezione musicale di dj Pisti (ex Motel Connection). Sarà musica fino alle 22 quando avrà inizio l’animazione di Marco Dottore con Italian Sings & Gadgets fino alle 23. Poi il palco allestito sul molo ospiterà uno dei volti e delle voci più amate della televisione, quello di Roberta Bonanno, splendida star di “Tale e Quale Show”. “Ci avvicineremo alla mezzanotte con musica, animazione e coreografie: il meglio della musica revival sino ai giorni nostri”, rivela lo stesso Dottore.

“Ma la vera sorpresa sarà allo scoccare del nuovo anno – aggiunge Massimo Parodi, presidente del Consiglio comunale che ha coordinato l’evento supportando l’Assessorato al Turismo – Daremo fuoco al pontile Bestoso con una coreografia di luci e fuochi suggestiva e di sicuro effetto: un’anticipazione del vero e proprio spettacolo pirotecnico tradizionalmente programmato per il primo gennaio alle 18:30”.

Dopo il brindisi ancora qualche minuto di show e varietà con Marco Dottore, Enzo Dj e Roberta Bonanno per poi lasciare la guida della prima notte dell’anno alla programmazione della movida alassina, i numerosi locali che si affacciano sulla spiaggia e che da tempo si stanno preparando per accogliere al meglio i propri ospiti.

“Quello che ci è piaciuto è stato ancora una volta lo spirito di collaborazione con cui i locali alassini hanno accolto la proposta nata con l’obiettivo di supportare le singole attività e non di prevaricarle con soluzioni alternative che potenzialmente avrebbero potuto distogliere l’attenzione dalle iniziative private”, spiega l’amministrazione comunale.

L’1 gennaio sono in programma anche il concerto itinerante del Corpo Bandistico “Città di Alassio” dalle ore 15:30 da piazza san Francesco in borgo Coscia e alle 18:30 il tradizionale spettacolo pirotecnico dal pontile Bestoso.

Celle Ligure. La serata di lunedì 31 dicembre sarà riscaldata dal ritmo disco dance dei Non Plus Ultra, che proporranno una musica tutta da ballare a partire dalle ore 23 sul palco allestito nella centrale via Boagno. Allo scoccare della mezzanotte verrà proposto uno spettacolo di fuochi d’artificio sul molo. Il tempo per un brindisi e una fetta di panettone per festeggiare insieme l’inizio del 2019.

Non Plus Ultra Party Band è il nuovo tributo alla dance: due ore di puro spettacolo e grande energia, uno show unico e di forte impatto. Lasciatevi trascinare dall’energia di questa band attraverso sonorità moderne e rigorosamente dance oriented uniche nel genere.

I Non Plus Ultra vi trasporteranno in un viaggio nella musica dance di tutti i tempi: dagli anni ’70 con le paladine della disco music alle sonorità synth pop degli anni ’80 fino alla grande dance made in Italy dei ’90 e le grandi hit di oggi, senza trascurare il cuore della musica italiana, che batte al ritmo dei nostri remix.

Ceriale. Dopo i successi dei primi eventi del calendario natalizio arriva il clou per queste festività con l’atteso Capodanno in piazza della Vittoria, una notte da non perdere per festeggiare l’arrivo del 2019. Protagonista e animatore della serata sarà Andrea Paci dj con uno spettacolo di suoni, luci e musica che partirà dalle ore 22:30 fino all’arrivo del nuovo anno, per proseguire con balli e musica per tutta la nottata.

Andrea Paci, dj è un noto producer e remixer salito alla ribalta internazionale grazie alle sue produzioni musicali. Ha collaborato per dischi con cantanti e vocalist internazionali tra cui Barbara Tucker, Michelle Weeks, Andrea Love, Sagi Rei, Corey Andrew, Leroy Gomez (Santa Esmeralda). È stato nel 2009 il remixer ufficiale di Vasco Rossi ed è conosciuto per il suo stile eclettico, fantasioso, basato su ottimi vocals e ritmi electro e incalzanti, un divertimento assicurato.

La notte di San Silvestro sarà festeggiata con panettone e spumante: un evento realizzato in collaborazione con il CIV InCeriale, Ascom e Pro Loco. Bar, locali e ristoranti saranno pronti ad accogliere pubblico e visitatori che vorranno passare la fine dell’anno nella località del ponente savonese.

Anteprima dei festeggiamenti del nuovo anno sarà lo spettacolo pirotecnico presso il molo San Sebastiano in programma domenica 30 dicembre alle ore 18:30. Nella stessa giornata si terrà anche la Castagnata di Natale in piazza della Vittoria, organizzata dalla Pro Loco.

Laigueglia. Dopo il successo e la grande partecipazione degli anni scorsi il Comune di Laigueglia ripropone per i festeggiamenti di fine anno 2018 il Veglionissimo sotto le Stelle. L’appuntamento sarà lunedì 31 dicembre in piazza Marconi, nel centro storico, conosciuta da tutti i cittadini e turisti come spazio naturale per gli eventi musicali d’eccellenza.

La serata avrà inizio alle ore 23:30 (dj set con musica di sottofondo hip hop ’70 e ’80 già dalle 22:30). Si alterneranno sul palco tre differenti dj che riproporranno un percorso musicale dedicato agli ultimi tre decenni e un repertorio che spazierà dal pop alla commerciale, dal revival anni ’70 e ’80 alla musica latino americana.

Per iniziare al meglio il nuovo anno martedì 1 gennaio le associazioni di promozione turistica, sportiva e commerciale proporranno una marcia acquatica lungocosta denominata “Wave Water Walking” con partenza dal molo alle ore 13. Per i più piccoli l’appuntamento è nel pomeriggio per una camminata “A spasso con gli Elfi” con partenza alle 15:30 dall’anfiteatro di via Mazzini, truccati con il truccabimbi dalle ore 15.

Loano. Sarà trasmesso in diretta radiofonica nazionale sulle frequenze di M2O e avrà come ospiti tre fantastici dj come Renée la Bulgara, Chiara Robiony e Andrea Mattei il grande Capodanno in Piazza con cui Loano saluterà il 2018 e darà il benvenuto al nuovo anno.

“Anche per queste festività abbiamo deciso di offrire ai nostri concittadini e ospiti la possibilità di salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto all’anno nuovo con un grande evento gratuito all’insegna della musica e del divertimento – spiegano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore a Turismo, Cultura e Sport Remo Zaccaria – La diretta sulle frequenze di M2O, una delle emittenti radiofoniche più conosciute del nostro paese, rappresenta un’opportunità importantissima per far conoscere ancora di più la nostra città e i tantissimi eventi che la caratterizzano, proprio come il Capodanno in piazza”.

Dopo un’altra entusiasmante estate in città, dunque, i grandi eventi continuano con un capodanno dedicato a tutta la famiglia, ma con un occhio di riguardo ai più giovani. “Nel corso delle sue varie edizioni – aggiungono Pignocca e Zaccaria – la festa ha ottenuto un successo via via crescente: la sera del 31 dicembre piazza Italia accoglie famiglie con figli, coppie e giovani di ogni età che scelgono di iniziare l’anno nuovo a Loano. Questo conferma ancora una volta come la nostra città sia un grande ‘villaggio turistico’ in grado di rispondere accontentare i gusti di ogni ospite. Il turismo è la nostra principale economia ed è importante sostenerlo tutto l’anno con manifestazioni di intrattenimento di forte richiamo per una fascia di turisti la più ampia possibile. Perciò anche quest’anno durante le festività natalizie accoglieremo i turisti con concerti, mercatini e spettacoli per i più piccoli”.

La festa, organizzata dall’Assessorato comunale a Turismo e Cultura Loano con la collaborazione di Dimensione Eventi (che dal 2017 gestisce l’arena estiva del Giardino del Principe e che anche quest’anno ha organizzato la Notte Bianca, vincitrice del premio regionale “Festival del Mare” di Sanremo) prenderà il via il 31 dicembre alle 22:15 in piazza Italia, proprio davanti al municipio di Palazzo Doria: qui verrà posizionato lo scenografico palcotruck che sarà il fulcro della serata. In caso di maltempo il 30 dicembre gli organizzatori decideranno se spostare l’evento all’interno del Palazzetto dello Sport, in modo da garantire lo svolgimento della festa in qualunque condizione atmosferica.

Ad aprire l’evento sarà la band dei Discomania Planet Dance, che proporrà uno show all’insegna della migliore musica dance di tutti i tempi pieno di dinamismo, coinvolgimento e professionalità, tutti ingredienti fondamentali per una perfetta serata di divertimento.

I Discomania Planet Dance riproducono fedelmente dal vivo i mitici brani del periodo d’oro della discoteca. Ogni loro spettacolo è una festa esplosiva all’insegna del divertimento e del ballo, con esecuzioni precise ed incalzanti, scalette mixate ed un look accattivante e colorato che riproduce in ogni dettaglio lo stile tipico di quel fantastico periodo musicale.

La band dei Discomania Planet Dance accompagnerà il pubblico fino a pochi minuti prima dei rintocchi della mezzanotte, quando il countdown verrà affidato, con tanto di diretta radiofonica nazionale, a tre dj di una grande radio dance italiana: M20. Ad annunciare il primo minuto del 2019 saranno Renée La Bulgara, Andrea Mattei e Chiara Robiony. La serata continuerà ancora in compagnia dei Discomania Planet Dance fino verso le 2 di notte, quando lo spettacolo avrà termine.

Queste le frequenze per ascoltare M2O in Liguria: Savona città 103.7 FM; Genova città 88.688.8 FM; Imperia città 98.2 FM; La Spezia città 100.4 FM.

A Pietra Ligure da alcuni anni la centralissima piazza san Nicolò ospita nella notte di San Silvestro una delle feste all’aperto più coinvolgenti della riviera ligure e non poteva essere altrimenti anche questo 31 dicembre: per il grande evento che attende il 2019 la città si prepara ad una serata disco esplosiva con i dj Daniel Noir e J. Nice e il vocalist Mad Fiftyone, tre giovani artisti di spicco del panorama disco con anni di esperienza nei migliori locali della Liguria.

“Dopo lo straordinario successo di pubblico delle Notti Bianche estive e del Crazy Horror Show abbiamo voluto puntare ancora una volta sul divertimento, consolidando sempre di più la collaborazione con giovani professionisti del territorio, che hanno dimostrato di saper lanciare un messaggio positivo di festa sana e responsabile – spiega l’assessore al turismo Daniele Rembado – Un maxi dj set da urlare, saltare e far ballare insieme giovani e meno giovani, in un contesto di allegria coinvolgente ed elettrizzante che inizierà alle ore 22:30 e continuerà fino a notte fonda”.

Se la fine del vecchio anno sarà caratterizzata da uno spettacolo adrenalinico l’inizio del nuovo sarà invece contraddistinto da intense ed emozionanti atmosfere musicali con il Concerto di Inizio Anno di mercoledì 2 gennaio alle ore 16:30 nell’affascinante cornice della Basilica San Nicolò. Quest’anno ad esibirsi sarà l’Alter Echo String Quartet, un quartetto d’archi tutto al femminile e fuori dagli schemi che accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale nel tempo con un programma vario e originale dal Barocco al rock, da Vivaldi a Lady Gaga, passando per musiche da film, tanghi e rondò veneziano con sonorità, adattamenti e arrangiamenti che esalteranno e valorizzeranno al massimo la raffinata forma del quartetto.

Savona. Lunedì 31 dicembre dalle 20:30 al Rock Cafè, mitico locale divenuto un vero e proprio punto di riferimento per l’ambiente musicale savonese, s’infiammerà con l’American Rock & Blues dei Groove Monkey. Durante la serata si ripercorrerà la storia dei leggendari chitarristi che hanno contribuito a creare il sound divenuto marchio di fabbrica del genere: si spazierà dalle autentiche leggende della musica, da Jimi Hendrix a Stevie Ray Vaughan ad Albert King a John Mayer, a Kenny Wayne Shepherde e molti altri per un viaggio musicale ricco di passione ed atmosfere evocative.

Il tutto accompagnato da ottime birre artigianali e cibi di qualità con un ricco buffet allestito dal locale di via Mistrangelo.

Con le sue molte iniziative legate al mondo della musica e dell’arte a 360 gradi questo locale è riuscito a ritagliarsi un circolo di appassionati di musica che segue da vicino tutte le iniziative proposte che vanno dalla presentazione di libri ai moltissimi concerti dedicati agli artisti più influenti del panorama musicale mondiale all’esposizione d’arte dedicate appunto a questo filone.

Vado Ligure. “Vado al massimo!”, “Vadointens!”. La notte dell’Ultimo dell’Anno si riempie di suoni, colori, divertimento e allegria a Vado Ligure con un grandissimo evento promosso dal Comune nella luminosa tensostruttura riscaldata ai Giardini a Mare “Cristoforo Colombo”.

Lunedì 31 dicembre, Ultimo dell’Anno, dalle 22:30 e fino all’alba si festeggia il 2019 con lo scoppiettante concerto della band Divina al ritmo della travolgente musica disco anni ’70 – ’80 dalle ore 22:30. Allo scoccare della mezzanotte spettacolo pirotecnico con brindisi per tutti i partecipanti.

È obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti (massimo 4 biglietti per prenotazione) presso gli esercizi commerciali Sapori di Liguria in via Aurelia 96, Bar La Palma in via Aurelia 31, Profumeria Chiara in via Gramsci 39, Mezu Mezu in Aurelia 300 a Porto Vado oppure online sul sito web https://www.eventbrite.com/e/capodanno-2019-con-i-divina-tickets-53679007356. Il biglietto darà diritto all’entrata solo entro e non oltre le ore 23 di lunedì 31 dicembre.

Varazze. Il 2019 inizierà alla grande in Marina di Varazze con un evento aperto a tutti e organizzato in collaborazione con il Comune. Divertimento, musica e balli con la band al femminile Curve Pericolose per brindare insieme all’arrivo del nuovo anno. La notte di san Silvestro quest’anno sarà più lunga che mai: i preparativi sono già in corso per accogliere gli ospiti con una grande festa in banchina.

Già nel tardo pomeriggio l’atmosfera si farà magica: sarà un piacere passeggiare tra le vie del centro storico e della Marina in un clima di festa reso ancora più suggestivo dalle luci e dalle melodie natalizie. La scelta che propone Varazze tra locali e ristoranti in cui concedersi un ricco aperitivo o una cena tra amici sarà davvero ampia. Nel centro città grandi e piccini potranno pattinare sulla pista di ghiaccio in piazza Bovani e ammirare le splendenti luminarie scegliendo di cenare nei locali di Varazze o nella Marina.

A partire dalle 21 la musica diffusa contribuirà a scaldare il clima in attesa dello show che avrà inizio alle ore 22 con i comici di “Colorado” e “Zelig” Gianluca Impastato e Gianni Astone. Dopo il successo della scorsa estate, in occasione del Marina di Varazze Summer Fest, torna sul palco Gianluca Impastato, irresistibile interprete di personaggi noti al pubblico come L’Uomo del Mistero e l’enologo Chicco D’Oliva. Insieme a lui Gianni Astone, che racconterà storie di vita quotidiana parlando anche di burrascosi rapporti di coppia.

A partire dalle 23:30 l’invito è a ballare all’incandescente ritmo della disco dance anni ’70–’80–’90 con la band Curve Pericolose, che accompagnerà il pubblico nel nuovo anno fino a tarda notte. Il gruppo tutto al femminile, fondato nel 1993 e diventato presto noto per le apparizioni televisive e i concerti dal taglio sempre originale e ironico, proporrà un repertorio che spazia dai brani mitici del rock a quelli più scottanti del soul. Le dinamiche rocker in rosa non mancheranno di coinvolgere vocalmente il pubblico nell’esibizione, in particolare quando arriverà il momento dei grandi successi italiani.