Riqualificazione e restauro, nuovo look per il municipio di Alassio: l’amministrazione Melgrati cerca progettisti

Alassio. Nuovo look per il palazzo del Comune: in previsione lavori di riqualificazione e restauro dell’edificio. L’ente comunale ha dato il via ad una procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, come si evince da una determina ad hoc.

“L’amministrazione comunale di Alassio, – si legge nel documento, – ha individuato, tra gli altri, quale intervento prioritario i lavori di riqualificazione e restauro conservativo del palazzo comunale. Ma all’interno dell’ente non risultano figure professionali qualificate che dispongano di mezzi e disponibilità di tempo per poter svolgere l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva”.

“Per questi motivi, è stata indetta una gara a procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva (preceduto da studio di fattibilità) ed esecutiva e della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, con importo a base d’asta soggetto a ribasso di circa 135mila euro, oltre Iva ed oneri”.