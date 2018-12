Ripamonti (Lega): “Sulle infrastrutture per Liguria e savonese si va avanti”

Liguria. “La crescita di un paese passa per il suo sviluppo economico e le infrastrutture rappresentano uno strumento essenziale. La posizione della Lega sulle grandi opere è molto chiara: sono strategiche per consentire lo sviluppo di questa regione che da tempo mostra un po’ di difficoltà dal punto di vista logistico e non solo”. Lo ha dichiarato Paolo Ripamonti, Senatore della Lega, vice presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato.

“Le infrastrutture necessarie non si limitano solo a Terzo Valico e Gronda: io provengo dal ponente, penso al raddoppio ferroviario Finale Ligure-Andora, alla strada di collegamento Albenga-Carcare-Predosa e, non ultimo, al tratto di ferrovia che va da Rocchetta di Cairo Montenotte nell’entroterra della provincia di Savona, fino ad Alessandria, che consentirebbe anche al porto di Savona di crescere, alla luce anche dei finanziamenti previsti per la piattaforma Maersk” ha aggiunto.

“Su questi temi siamo assolutamente d’accordo. Il Governo, come da contratto, sta facendo le proprie valutazioni su costi e benefici: sul Terzo Valico siamo arrivati al dunque e, come già affermato dal Vice Ministro Rixi, si deve andare avanti” ha concluso Ripamonti.