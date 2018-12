Rinvio vertice Piaggio al Mise, il Pd: “Il governo dica cosa intende fare rispetto alla commessa del drone”

Villanova d’Albenga. “È molto grave che il vertice convocato per oggi al Mise su Piaggio sia stato rinviato”. Lo affermano i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Luigi De Vincenzi.

“La situazione dell’azienda è sempre molto grave e anche se, per fortuna, saranno pagati gli stipendi il rischio di mettere a repentaglio 1.100 posti di lavoro diretti (più quelli dell’indotto) continua a essere altissimo”.

“Il governo giallo-verde chiarisca una volta per tutte se intende confermare la commessa da 766 milioni di euro per il drone impostata dall’esecutivo di centrosinistra. Il ministro Di Maio dica se ci sono i soldi o no. Il tempo dei tentennamenti, che hanno portato Piaggio in questa situazione gravissima e assurda, è finito”.