Ceriale. Sì è concluso ieri, domenica 9 dicembre, il 2° Trofeo del Mare di regolarità turistica, che ha visto impegnati gli associati alla Scuderia del Castello in una serie di raduni automobilistici non competitivi con prove di regolarità rispettivamente ad Alto (Cuneo) il 13 maggio, Loazzolo (Asti) il 24 giugno, Millesimo il 16 settembre, Diano Marina (Imperia) il 18 novembre e Ceriale per la manifestazione finale.

Un podio dominato dall’astigiano Claudio Pistone, residente a Roccaverano, seguito da Mauro Scagliotti di Pertusio (Torino). Si aggiudica il terzo posto del podio Aldo Biselli, residente a Toirano.

Vincitore della singola manifestazione 1° Raduno dal mare ai monti è Marco Formento, residente a Novi Ligure.