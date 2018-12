Regione, le minoranze: “Accolta la nostra proposta di un piano per ridurre i superticket”

Regione. “La giunta regionale ha accolto la nostra proposta per la rimodulazione del superticket. Il presidente Toti, nel corso della sessione di Bilancio che si è tenuta oggi in consiglio regionale, ha accolto la nostra proposta, nella Legge di Stabilità, prevedendo di inserire tale rimodulazione negli obiettivi del piano di rientro dal deficit sanitario”. Lo annunciano i consiglieri del gruppo Pd in Regione Liguria.

“il piano dovrà essere presentato in commissione salute per discutere che interventi mettere in atto: giudichiamo positivamente l’accoglimento da parte della giunta e della maggioranza. Il nostro obiettivo è mettere in campo misure per ridurre il superticket a partire dalle fasce più deboli e di modularlo diversamente a seconda della complessità della prestazione. Adesso, infatti, si paga la stessa cifra per prestazioni diverse e per qualunque reddito. Una misura iniqua che va modificata al più presto, per garantire i diritti delle fasce più deboli”.

Aggiunge il consigliere del M5S Andrea Melis: “Grazie anche al nostro pressing attraverso un ordine del giorno teso a rimodulare il superticket, la giunta ha recepito la nostra proposta attraverso emendamento al disegno di legge sulla stabilità”.

“L’apertura segna un passo importante nella strada che serve per ridurre il costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica che oggi, nella nostra regione, rispetto ad altre, applica per ciascuna prestazione la cifra aggiuntiva massima di 10 euro, oltre alla quota del ticket. Altre regioni hanno già rimodulato l’applicazione con cifre diverse in funzioni del reddito o non lo hanno applicato del tutto. In attesa che anche il governo nazionale intervenga sulla materia, abbiamo ottenuto che questo tema sia posto al centro dell’agenda regionale”.