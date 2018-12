Regione, il consiglio approva la Legge di Stabilità: misure a favore degli stabilimenti colpiti dalle mareggiate

Regione. Con 16 voti a favore (maggioranza di centro destra), 13 contrari (Pd, Mov5Stelle e Rete a Sinistra&liberaMENTE Liguria) e 1 astenuto (Gruppo misto) è stato approvato il Disegno di legge 229 “Disposizioni collegate alla Legge di stabilità per l’anno 2019”.

Il provvedimenti contiene in settori diversi.

Misure a favore delle attività colpite dalle mareggiate del 29 e 30 ottobre 2018

In considerazione degli ingenti danni provocati dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018, le attività che operano su aree e specchi acquei in concessione demaniale marittima e fluviale possono disporre di una durata della concessione tale da poter accedere al credito per riparare i danni subiti, riprendendo così l’attività e ammortizzare gli investimenti. Gli anni di proroga sono rapportati alla durata del piano di ammortamento, sino a un massimo di 15. L’atto di proroga compete all’amministrazione che ha rilasciato la concessione (Comune o Autorità di sistema portuale) in applicazione dei criteri definiti con atto della giunta regionale.

Semplificazione pratiche edilizie in aree demaniali marittime

Si prevede una semplificazione delle pratiche edilizie in aree demaniali marittime (spiagge e scogliere) danneggiate da eventi calamitosi eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, relativamente ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria di minore entità per i quali viene consentita la realizzazione. Resta obbligatoria la preventiva comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

Misure a sostegno edilizia residenziale pubblica per fasce deboli

In considerazione della particolare situazione di disagio e di fragilità sociale in cui versa l’utenza di edilizia residenziale pubblica (Erp), è prevista la possibilità di introdurre ulteriori misure di sostegno che consentano, anche in via transitoria, di fronteggiare situazioni emergenziali in modo più efficace, attribuendo questo compito alla Giunta regionale.

Riserva di alloggi Erp per la polizia locale

La norma estende anche agli operatori di polizia locale la possibilità di beneficiare, nell’ambito di una quota percentuale, dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, prescindendo dal possesso di tutti i requisiti normalmente necessari per l’assegnazione. Attualmente questa possibilità è riservata solo agli appartenenti alle forze dell’ordine. La percentuale è pari complessivamente al 15 per cento e rimane invariata.

Fondo Progettualità Liguria

La norma istituisce un apposito Fondo di rotazione, con una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro, per sostenere lo sviluppo della progettualità dei piccoli Comuni, degli Enti Parco Regionali e dei Comuni gestori delle aree protette della Liguria, per favorire l’accesso ai fondi della programmazione europea, statale e regionale anche da parte di questi enti pubblici la cui ridotta capacità di cassa e di anticipazione di risorse finanziarie impedisce o riduce tale possibilità accesso. Il Fondo è finalizzato anche ad incentivare l’avvio di pianificazioni e progetti anche di carattere sperimentale, sia di livello locale che comprensoriale, dei piccoli Comuni, delle aree protette e dei parchi liguri, previsti dal Programma di sviluppo Rurale (Psr) come strumento di programmazione specificamente dedicato a dette aree.

Alloggi per studenti provenienti da fuori regione

Sono previsti incentivi al trasferimento a Genova di giovani studenti universitari provenienti da fuori regione, iscritti all’Università degli Studi di Genova ed in regola con il corso di studi frequentato, attraverso l’assegnazione di alloggi, sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale. A fronte dell’assegnazione dell’alloggio, è dovuto da parte del beneficiario esclusivamente il pagamento delle utenze e il versamento di un contributo simbolico stabilito dalla giunta regionale. La norma intende incidere positivamente sulla struttura demografica della città, favorendo l’inserimento di popolazione giovanile, formare forza lavorativa qualificata per le imprese del territorio e riqualificare quartieri disagiati.

Anticipazioni della cassa integrazione per soggetti con sede lavorativa in Liguria

La norma estende ai lavoratori non residenti, che svolgono la propria attività in Liguria, il beneficio (articolo 49 della legge regionale 30/2008) che consiste nella concessione di una garanzia fidejussoria a favore del lavoratore che stipuli, con un Istituto di credito, un contratto per ottenere l’erogazione di un prestito rimborsabile corrispondente al trattamento di cassa integrazione, nelle more della liquidazione del primo rateo.

Attribuzione alla Regione dei Centri per l’impiego

Vengono attribuite direttamente alla Regione le attività di gestione dei servizi e delle politiche attive del lavoro ed in particolare dei Centri per l’impiego, precedentemente svolte da ALFA. Le Regioni sono attualmente titolari di attività di importanza strategica in materia di politiche del lavoro sia rispetto alla definizione del Piano Nazionale per lo sviluppo dei Servizi per il Lavoro (che individua priorità, azioni e interventi da intraprendere), sia in quanto titolari delle risorse ministeriali legate al Piano Nazionale. Spetta inoltre alle Regioni progettare i Piani Regionali di sviluppo della Rete dei Centri per l’Impiego. Queste attività, in un contesto politico-normativo mutato negli ultimi mesi, richiedono di ripensare strategie e priorità, in un’ottica di rafforzamento e maggiore produttività del sistema. L’attribuzione direttamente alla Regione di tali funzioni, accorciando la “catena di comando”, consente di rispondere in maniera più efficiente ed efficace a tali esigenze, anche in funzione delle impegnative attività correlate all’erogazione del reddito di cittadinanza, che imporranno una riorganizzazione sostanziale dei Centri per l’Impiego.

Codice identificativo turistico

Si istituisce il codice identificativo turistico, sia per le strutture ricettive (Citr) che per gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (Citra), rilasciato dalla Regione ai proprietari degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, regolarmente validati dalla Regione stessa e ai titolari delle strutture ricettive classificate. Il Codice dovrà essere indicato nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta.

Giornata regionale della polizia locale

Approvato in aula un emendamento della giunta che istituisce “Giornata regionale della polizia locale”.

Sempre quest’oggi il consiglio regionale con 16 voti a favore (maggioranza di centro destra), 13 contrari (Pd, Mov5Stelle, Liguri con Paita, Rete a sinistra&liberaMENTE Liguria) e 1 astenuto (Gruppo misto) ha approvato il Disegno di legge 227 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2019”. Anche per il 2019 è stato disposto, in coerenza con il “growth act”, che le maggiori risorse derivanti dalle misure della legge di stabilità e dalla gestione del bilancio siano prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, alla riduzione del debito, nonché alla crescita ed agli investimenti. Anche per il 2019, è stata disposta l’adozione di misure di contenimento della spesa di funzionamento regionale e degli enti del “sistema Regione”, con finalità di razionalizzazione e controllo. Per il 2019 l’amministrazione è riuscita, grazie ad un’attenta gestione del bilancio, a far slittare la “clausola di salvaguardia” (posta con la legge finanziaria per il 2015, che prevedeva l’incremento dell’addizionale regionale Irpef, a decorrere dal 1° gennaio 2016), da attivare qualora le manovre finanziarie statali si fossero rivelate insostenibili e non fossero reperite altre risorse per farvi fronte.

In ambito turistico, per contrastare le forme di abusivismo, vengono introdotte apposite sanzioni per i gestori o i locatori che non indicano o non fanno indicare, qualora ricorrano ad intermediazione, i codici identificativi turistici regionali. Sul fronte dell’ambiente viene stabilito di destinare una specifica percentuale del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai Comuni ove sono ubicate le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi. In ambito sanitario viene aggiornato il piano di efficientamento del sistema sanitario regionale per raggiungere il pareggio dei bilanci delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale, garantendo, comunque, l’efficacia nell’erogazione del Lea.

In ultimo, quest’oggi il consiglio regionale ha approvato con 24 voti a favore e 2 contrari (Mov5Stelle) la proposta di deliberazione 94 (Piana, De Vincenzi, Muzio) ”Bilancio di previsione del Consiglio regionale” Il Bilancio di Previsione del Consiglio regionale, che rappresenta circa lo 0,37 per cento dell’intero bilancio della Regione, anche per l’anno 2019 risulta, nella sostanza, identico al precedente bilancio di previsione predisposto per l’esercizio 2018 in quanto l’assemblea non eroga servizi verso l’esterno “in senso attivo” ed il fabbisogno relativo al suo concreto funzionamento, nella sua quasi totalità, è predeterminato.

L’entità delle spese “svincolate”, cioè delle spese effettivamente discrezionali gestibili direttamente dall’ufficio di presidenza mediante provvedimenti di tipo amministrativo, rappresenta il 7,12 per cento, circa lo 0,37 del bilancio dell’assemblea e rappresenta lo 0,026 per cento circa del bilancio della Regione. I trasferimenti dal bilancio della giunta regionale al consiglio sono passati da 31 milioni e 700 mila euro del 2010 a 24 milioni 200 mila euro nel 2016 per rimanere invariati negli anni successivi, nonostante dal 2016 sia aumentato lo stanziamento per le spese di personale a causa degli accantonamenti obbligatori conseguenti ad arretrati contrattuali, relativi al triennio 2016-2018. Inoltre dall’esercizio 2019 è stato istituito un nuovo capitolo di accantonamento fondo rischi e spese legali, pari a 100 mila euro non previsto nei precedenti bilanci. Il Fondo di riserva, che nel 2016 era al limite del minimo consentito, è stato aumentato dal 2017 di oltre 150 mila euro.