Regione, il consigliere dell’M5S Pisani lascia il Movimento e passa alla maggioranza

Regione. Ribaltone in consiglio regionale, dove il consigliere del Movimento 5 Stelle Gabriele Pisani ha lasciato i penstastellati per passare alla maggioranza.

“Il consigliere Pisani, – si legge in una nota firmata dai consiglieri del Gruppo 5 Stelle in Regione Salvatore, De Ferrari, Melis e Tosi, – eletto con il MoVimento 5 Stelle e dunque depositario della fiducia di non pochi elettori, alla fine ha ceduto alle lusinghe: passa in maggioranza andando in NCD con Andrea Costa”.

“La classica pedina extra per una maggioranza che aveva un solo voto in più rispetto all’opposizione. E pensare che a marzo del 2017, il nostro ora ex consigliere aveva giurato che mai e poi mai avrebbe lasciato il MoVimento, arrivando perfino a diffidare la stampa e i media, che a suo dire stavano conducendo un gioco di congetture”.

Si tratta del secondo pentastellato che abbandona il gruppo durante la legislatura dopo Battistini, ora il centrodestra ha due consiglieri in più dell’opposizione.