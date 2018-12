Regione, Gruppo Pd: “Le opposizioni salvano i fondi per la progettazione dei parchi e dei piccoli comuni”

Regione. “Se parchi liguri e piccoli Comuni riusciranno ad avere qualche fondo a disposizione per la progettazione, in modo da concorrere ai bandi comunitari, dovranno ringraziare le opposizioni, che hanno sventato il tentativo della maggioranza di lasciarli a bocca asciutta”.

Ad affermarlo è il gruppo Pd in Regione, dal quale hanno proseguito: “Ieri mattina in Commissione, è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno del consigliere di Rete a sinistra Battistini – emendato dal consigliere Costa – che impegnava la Giunta Toti a finanziare questo capitolo di spesa. Ma quando al pomeriggio il Partito Democratico ha presentato in Commissione un emendamento al Bilancio per fissare una cifra (150 mila euro) per la progettazione e dare quindi sostanza a quell’ordine del giorno, il centrodestra si è messo di traverso e ha minacciato di non votarlo”.

“Ma come? Prima la maggioranza dà l’ok a un’impegnativa per aiutare parchi e piccoli Comuni e poi, quando si tratta di stanziare concretamente dei soldi per dare seguito a questa promessa, si tira indietro?”

“Resosi conto della situazione paradossale, che si era venuta a creare il presidente Toti ha avanzato una proposta: ci ha chiesto di ritirare l’emendamento e ha promesso di inserire nel Bilancio un finanziamento dedicato alla progettazione dei parchi e dei piccoli Comuni, il cui importo sarà oggetto di condivisione con i Gruppi di minoranza. Ci siamo fidati e ci aspettiamo che Toti tenga fede al suo impegno”, hanno concluso dal Gruppo Pd.